رئيس بلدية صيدا زار حمية.. وهذا ما تم بحثه

زار رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، اليوم الاثنين، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه، في الوزارة، في حضور عدد من مستشاري حمية. ورافق بديع رئيس المصلحة الهندسية في البلدية المهندس الدكتور زياد الحكواتي.

وأشار بديع في بيان، إلى أن “خلال اللقاء، تم عرض ملفات إنمائية مختلفة في المدينة”، وقال: “كان لنا لقاء مطول ومثمر وإيجابي مع معالي الوزير حمية ، وتم الحديث عن مواضيع إنمائية وملفات مختلفة، أهمها ملف التزفيت في صيدا، واطلعنا منه على المشاريع التي تم تلزيمها وتلك التي سيتم تلزيمها في المدينة”.

وأعلن بديع أن “تزفيت الطرق الأساسية في صيدا سيبدأ قريبا خلال أسبوعين أو ثلاثة”، وقال: “أطلعت الوزير حمية على مشاريع صيانة الطرق والوسطيات الجاري تنفيذها في المدينة. كما تطرقنا إلى موضوع مرفأ صيدا وبحثنا في كيفية التعاون بين البلدية والوزارة من أجل تفعيل انطلاقة المرفأ. وكان الوزير حمية متجاوبا في ما طرحته البلدية في هذا المجال، وقد شكرت له جهوده”.