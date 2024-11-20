الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس بلدية صيدا شكر المجلس النروجي للاجئين

منذ 9 ساعات
بلدية صيدا

بلدية صيدا

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في بيان عن ” مبادرتين للمجلس النروجي للاجئين NRC لبلدية صيدا، الأولى تمثلت بتقديم 16 خزان مياه مع قواعد حديدية ومستلزماتها حيث تم توزيعها على 8 مراكز مختلفة ضمن نطاق صيدا الإدارية بمعدل خزانين لكل مركز (سعة كل خزان 2000 ليتر)”، لافتا إلى أن “المبادرة تشمل تركيب الخزانات وتعبئتها دوريا بالمياه لتكون بمثابة إحتياط يمكن للأهالي والقاطنين في محيط هذه المراكز الإستفادة منها في حال حصول أزمة إنقطاع للمياه”.

اضاف: ” اما المبادرة الثانية فتمثلت بتركيب ألواح طاقة شمسية(82 لوح) على سطح مبنى بلدية صيدا لنظام توفير الطاقة في البلدية”، مشيرا إلى أن “الهدف منها توفير إستهلاك المازوت لتوليد الطاقة لمبنى البلدية بنسبة 50%” .

وشكر بديع المجلس النروجي للاجئين لكلا المبادرتين، مثنيا على “مبادرات المجلس الإنمائية المختلفة التي يقدمها لمدينة صيدا بالتنسيق مع البلدية كونها مضيفة للاجئين والنازحين ، ما يشكل مساهمة رمزية في تخفيف أعباء الخدمات البلدية التي تزايدت مع تزايد أعداد السكان والوافدين إلى صيدا ومنطقتها.”

من جهة ثانية ، أعلن بديع عن مواصلة شرطة البلدية وفرق الطوراىء بدعم من صندوق التكافل البلدي لأعمال إزالة وضبط المخالفات في مختلف أحياء المدينة، وهي تشمل الخيم والمقاهي المخالفة وإزالة العوائق الحديدية وغيرها.

كذلك تواصل فرق البلدية بدعم من صندوق التكافل البلدي أيضا، لأعمال صيانة وتنظيف أقنية الصرف الصحي منعا لإنسدادها مع بدء هطول الأمطار، وأيضا تواصل أعمال الكنس في أحياء صيدا القديمة ، وأحياء وشوارع مختلفة في المدينة وأيضا الكورنيش البحري .

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من التوغل داخل لبنان
    الحرب على لبنان
    60 يومًا للانسحاب من الجنوب.. إليكم تفاصيل اتفاق التسوية
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
    مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
    الحرب على لبنان
    مياه الجنوب: باشرنا الاجراءات اللازمة لإعادة تأمين تغذية مدينة صور بالمياه

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
    أفيخاي أدرعي
    الحرب على لبنان
    صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎