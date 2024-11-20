رئيس بلدية صيدا شكر المجلس النروجي للاجئين

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في بيان عن ” مبادرتين للمجلس النروجي للاجئين NRC لبلدية صيدا، الأولى تمثلت بتقديم 16 خزان مياه مع قواعد حديدية ومستلزماتها حيث تم توزيعها على 8 مراكز مختلفة ضمن نطاق صيدا الإدارية بمعدل خزانين لكل مركز (سعة كل خزان 2000 ليتر)”، لافتا إلى أن “المبادرة تشمل تركيب الخزانات وتعبئتها دوريا بالمياه لتكون بمثابة إحتياط يمكن للأهالي والقاطنين في محيط هذه المراكز الإستفادة منها في حال حصول أزمة إنقطاع للمياه”.

اضاف: ” اما المبادرة الثانية فتمثلت بتركيب ألواح طاقة شمسية(82 لوح) على سطح مبنى بلدية صيدا لنظام توفير الطاقة في البلدية”، مشيرا إلى أن “الهدف منها توفير إستهلاك المازوت لتوليد الطاقة لمبنى البلدية بنسبة 50%” .

وشكر بديع المجلس النروجي للاجئين لكلا المبادرتين، مثنيا على “مبادرات المجلس الإنمائية المختلفة التي يقدمها لمدينة صيدا بالتنسيق مع البلدية كونها مضيفة للاجئين والنازحين ، ما يشكل مساهمة رمزية في تخفيف أعباء الخدمات البلدية التي تزايدت مع تزايد أعداد السكان والوافدين إلى صيدا ومنطقتها.”

من جهة ثانية ، أعلن بديع عن مواصلة شرطة البلدية وفرق الطوراىء بدعم من صندوق التكافل البلدي لأعمال إزالة وضبط المخالفات في مختلف أحياء المدينة، وهي تشمل الخيم والمقاهي المخالفة وإزالة العوائق الحديدية وغيرها.

كذلك تواصل فرق البلدية بدعم من صندوق التكافل البلدي أيضا، لأعمال صيانة وتنظيف أقنية الصرف الصحي منعا لإنسدادها مع بدء هطول الأمطار، وأيضا تواصل أعمال الكنس في أحياء صيدا القديمة ، وأحياء وشوارع مختلفة في المدينة وأيضا الكورنيش البحري .