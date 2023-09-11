رئيس بلدية صيدا: معمل النفايات سيُعاود عمله غداً

أجرى رئيس بلدية صيدا حازم بديع إتصالا هاتفيا بإدارة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة الكائن في محلة سينيق جنوبي المدينة، حيث تم التوافق على أن يستأنف المعمل إستقبال النفايات بشكل طارئ إعتبارا من الغد، وذلك بعد إقفال أبوابه لأيام جراء الأخطار الناجمة عن الإشتباكات في مخيم عين الحلوة.

كما عقد بديع، في مكتبه، لقاءً تنسيقيا مع مشرف حملة الأوفياء لصيدا فادي كيلاني بحضور الرئيس السابق للبلدية المهندس محمد السعودي.

وعرض كيلاني خلال اللقاء لسير الحملة وما تواجهه في هذا المجال، ولا سيما لجهة نقل نفايات من خارج المدينة وإلقائها في نطاق صيدا.

ونوّه بديع بالقيّمين على “الحملة وما تساهم به من حل على صعيد رفع النفايات من مختلف شوارع المدينة وعدم تكدسها، والترحاب والتقدير الذي تلاقيه من أهالي المدينة ومجتمعها وفاعلياتها”.

على صعيد آخر، باشرت دوريات للشرطة البلدية وبتوجيهات من الرئيس بديع، حجز آليات توك توك التي تنقل نفايات من خارج المدينة وتلقيها في الشوارع والأحياء، وتحرير محاضر ضبط بحق أصحابها.

وتم حجز آليتي توك توك والشرطة تسيّر دوريات المراقبة لإجراء المقتضى بالمخالفين.