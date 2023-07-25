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استقالة رئيس بلدية صيدا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2023 10:08 صباحًا
رئيس بلدية صيدا

رئيس بلدية صيدا

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حسم رئيس بلدية صيدا محمد السعودي قراره بعدم اكمال ولايته الثانية الممددة، وأعلن من مكتب محافظ الجنوب منصور ضو، المضي في تنفيذ قرار استقالته الذي طال أمده بين اخذ ورد لنحو 8 أشهر، بعدما خط إستقالته بكتاب اول في 12 كانون الاول من العام 2022 الماضي في مكتب المحافظ ضو في سرايا صيدا.

وتريث الاخير حينذاك في توقيع قبولها، افساحا في المجال أمام السعودي لقراءة جدية استنفذ خلالها كل السبل الإيجابية التي تستدعي بقاءه في رئاسة البلدية، فكان 21 حزيران من هذا العام موعدا اخيراً لتدوين استقالته للمرة الثانية والمضي بها جديا اليوم في 25 تموز، بعدما وقعها المحافظ ضو معلنا قبولها رسميا.

 

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