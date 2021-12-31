رئيس بلدية طرابلس: السلاح المتفلت يشوه الصورة الناصعة لمدينة العلم والعلماء

دعا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق المواطنين في طرابلس والجوار الى “عدم إطلاق النار في الهواء، لا في ليلة رأس السنة ولا في غيرها من الليالي والأيام”.

وقال: “إن ترويع الناس ليس من قيم وأخلاق طرابلس، كما أن إطلاق النار محرم شرعا، ولقد أثبتت طرابلس أنها مدينة العيش المشترك وعروس الثورة ومدينة الانفتاح والسلام والتقوى، وإطلاق النار هو تعبير همجي وتفلت أخلاقي وأمني، ويعكس صورة جشعة من صور إرهاب المواطنين الذين يمرون بظروف نفسية صعبة نتيجة للضائقة الاقتصادية الخانقة وخاصة في المناطق الشعبية، وكل من يطلق النار هو متهم بمحاولة القتل وهو عدو لطرابلس وأهلها، وعلى الأهالي بالأحياء كشف أسماء كل من يطلق النار ليتم توقيفه واتخاذ الإجراء القانوني العادل بحقه”.

وختم: “إن طرابلس عروس الثورة ونبضها، والسلاح المتفلت يشوه الصورة الناصعة لمدينة العلم والعلماء ويلحق الضرر بالأرواح نتيجة الرصاص الطائش”.

وكانت بلدية طرابلس خصصت سيارة لعناصر شرطة البلدية، يرفقها دورية أمنية من مخابرات الجيش مجهزة بمكبر للصوت، لتجول في شوارع وأحياء المدينة وتدعو المواطنين الى عدم إطلاق الرصاص.