رئيس بلدية طرابلس رياض يمق زار مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية

زار رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​، مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في ​الجامعة اللبنانية​، يرافقه عضو المجلس البلدي باسم بخاش.

وهدفت الزيارة الى “الاطلاع على الجهوزية العالية للمختبر والتهنئة باعتماده من قبل ​وزارة الصحة​ لاجراء فحص كورونا”.

وأشاد يمق بـ “الدور المهم الذي يلعبه هذا المختبر عبر مشاركته في معركة مواجهة كورونا وإعطاء صورة حضارية عن طرابلس، إضافة إلى الدور الذي يلعبه المختبر في تقديم خدمات تقنية مهمة للعديد من ​مستشفيات​ طرابلس و​الشمال​ لتعريف البكتيريا والفطريات” .

وشكر العميد العمر والدكتور حمزة ليمق “زيارته وحرصه”، كما شكرا ل​بلدية طرابلس​ رئيسا وأعضاء موافقتهم دعم المختبر بجهاز أوتوماتيكي لاستخلاص المادة الوراثية للجراثيم، الامر الذي يسهم في تسريع العمل وزيادة مستوى الحماية للفنيين العاملين، بخاصة بالنسبة ل​فيروس كورونا​.