رئيس بلدية طرابلس عرض لمراحل تنفيذ مشاريع تنموية مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

عقد في مكتب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في القصر البلدي، جلسة نقاش تنسيقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، شارك فيها الى الدكتور يمق نائبه المهندس خالد الولي، رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، رئيسة مصلحة الهندسة في البلدية عزة فتفت، رؤساء مصالح ودوائر في البلدية، وحضر عن الوكالة الألمانية مدير وحدة المشاريع المهندس توماكس كاوتر ابي والمهندسون إنغو يانسن، محمد فتفت، زاهي بارودي وعباس الجبيلي.

وقدم وفد الوكالة الألمانية عرضا لتقدم الاعمال في عدد من المشاريع التي تنفذها الGIZ في طرابلس، وهي مشروع مركز الفنون والأعمال Arts and Work Center، مشروع مشتل طرابلس الاخضر ومشروع حديقة البستاني في القبة.

كما، عرضت الGIZ لمحة عن “حال المشاريع والبرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشاريع”، كما تمت مناقشة “سبل تسريع التعاون بين البلدية والوكالة، من أجل انهاء المشاريع ضمن الوقت المحدد لها”.