رئيس بلدية طرابلس يبحث أوضاع المدينة ومعاناة أهلها مع وفد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وإتحاد الجمعيات الإغاثية اوضاع طرابلس

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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، مديرة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة ستيفاني خوري، ومساعدة المنسق العام للشؤون السياسية مسؤولة الشمال لينا القدوة والمتدربة نور مخلوف، بحضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي وعضو المجلس البلدي الدكتور باسم بخاش.

ودار البحث حول “أوضاع طرابلس ومشاكلها ومعاناة الناس وشؤون ومشاريع المدينة سياسيا واقتصاديا وانمائيا”.

ولفت الوفد الى ان “الزيارة استكمال للزيارة التي قام بها المنسق الخاص للأمم المتحدة للبلدية في عهد الرئيس السابق احمد قمرالدين، وستليها زيارات لإستكمال البحث لتكوين صورة واضحة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي في طرابلس لتحديد الامكانيات وتقديم مساعدات في المستقبل”.

وأبدى يمق تجاوبه مع الطروحات”، وقدم عرضا موجزا عن” واقع المدينة ولا سيما بعد انطلاق حراك 17 تشرين الاول وحالة التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحالة البؤس والفقر التي طالت معظم أحياء ومناطق طرابلس لاسيما منها المناطق الشعبية”.

إتحاد الجمعيات الإغاثية

والتقى يمق وفدا من إتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، تقدمه مدير فرع الشمال عبدالرحمن أحمد درويش وضم مسؤولة الحماية في الشمال سماح كريمة ومدير التنمية مصطفى عبدو، بحضور بخاش.

وتركز النقاش حول “التنسيق بين البلدية والإتحاد في خصوص الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الناس في المناطق الشعبية الفقيرة، وأيضا زراعة أراض في طرابلس بالتعاون مع البلدية، اضافة الى تقديمات ومساعدات للفقراء بدعم من مؤسسات رسمية وخيرية خارجية”.

درويش

وتحدث درويش عن “سبل التعاون والتنسيق بين الاتحاد والبلدية وخطة الاتحاد لتقديم المساعدات الغذائية والاضاحي، حيث قدمت البلدية حديقة باب التبانة مكانا معتمدا للتوزيع، وتم النقاش حول جملة مشاريع تنموية لطرابلس”.

كريمة

وتحدثت مسؤولة الحماية في الشمال سماح كريمة عن “خطة القسم لمكافحة مرض كورونا وتم الاتفاق على اعطاء محاضرات توعية مشتركة”.

عبدو

فيما عرض مدير التنمية مصطفى عبدو تصورا ل” بعض المشاريع التي سيتم تسويقها خدمة لاهلنا في طرابلس”.

يمق

من جهته، أبدى يمق “إستعداد البلدية لتقديم كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاح هذا العمل الإنساني الهادف إلى مساعدة الناس ومحاولة بلسمة جراحهم”.