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رئيس بلدية طرابلس يحذر.. “الأمور على وشك الانفلات من عقالها”

منذ 10 ساعات
رئيس بلدية طرابلس رياض يمق

رئيس بلدية طرابلس رياض يمق

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نوّه رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​، بـ”الدّور الكبير الّذي يلعبه المغتربون اللّبنانيّون عامّةً واتحاد أبناء ​الشمال​ في ​أستراليا​ خاصّةً”، شاكرًا لهم “دعمهم لأبناء مدينتهم طرابلس خاصّةً، ولأبناء الشمال عامّةً”.

وتطرّق، خلال لقاء عُقد بدعوة من رئيس لتحاد أبناء الشمال المغتربين في ​لبنان​ أحمد توفيق عبيد، في دارته في الضم والفرز بطرابلس، إلى “أوضاع طرابلس ومتطلّباتها، في ظلّ الضّائقة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصّعبة، مضاعفات جائحة “كورونا”، انهيار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل الدولار، والارتفاع الهستيري لأسعار مختلف السّلع والمواد الأساسية والمحروقات”.

ودعا يمق، الدّولة بكلّ أجهزتها ووزاراتها إلى “ضرورة الالتفات إلى أوضاع المواطنين في طرابلس وكلّ الشمال، الّذين يئنّون تحت خط الفقر، بعد أن باتت الأمور على وشك الانفلات من عقالها”، مشدّدًا على “ضرورة إنصاف المدينة وإبعاد تهمة ​الإرهاب​ و​التطرف​، الّتي يحاول البعض إلصاقها بطرابلس لحرمانها من أدنى مقوّمات العيش الكريم”.

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