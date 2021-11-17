رئيس بلدية طرابلس يحذر.. نسبة إصابات كورونا في المدينة مؤشر “خطير”

دعا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في لقاء إعلامي عقده في مكتبه بالقصر البلدي، “الطرابلسيين والشماليين ومديري المدارس ومعاهد التعليم الرسمي والخاص والإدارات والمؤسسات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا من تأمين التباعد ووضع الكمامات الطبية، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم، بعد الموجة الجديدة التي بدأت تظهر في بعض القطاعات”.

وقال: “منذ سنة ونصف سنة، تتعاون بلدية طرابلس عبر لجنة إدارة الكوارث وخلية الأزمة في حديقة الملك فهد في البلدية واللجنة الفرعية في الشمال لإدارة الكوارث مع وزارة الصحة العامة من خلال تسجيل المواطنين لإجراء فحوص PCR ووضع خط ساخن بتصرف المواطنين للتسجيل على منصة impact لأخذ اللقاح ضد كورونا. وللأسف، يوم الجمعة الفائت، أجرت بلدية طرابلس، بالتعاون مع وزارة الصحة، فحوص PCR ل250 مواطنا، تبين إصابة 98 منهم، و10 أعادوا الفحوص، وهذا يدل على أن نسبة الإصابات تبلغ 48 في المئة، وهو مؤشر خطير لانتشار الفيروس”.

ودعا “المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، نظرا لخطورة الوضع”، واضعا “الخط الساخن 06412333 بتصرف من يرغب في التسجيل على المنصة لتلقي اللقاح من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة لغاية الثانية بعد الظهر”.