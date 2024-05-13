اكتشاف 300 حالة إصابة بالطفح الجلدي داخل مخيمات السوريين بعرسال

أعلن رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، عن اكتشاف 300 حالة إصابة بالطفح الجلدي والتهاب الكبد الوبائي داخل مخيمات النازحين السوريين في عرسال. وأشار إلى أن الظروف البيئية غير الصحية داخل هذه المخيمات هي التي أدت إلى انتشار هذه الأمراض المعدية.

وردا ًعلى سؤال بشأن فيضان مياه الصرف الصحي في عرسال، لفت الحجيري عبر “صوت كل لبنان”، الى ان منظمة اليونيسيف خفضت من حصة مياه الشفة التي تؤمنها لكل فرد، كما تراجعت الآلية التي كانت تنظم سحب مياه الصرف الصحي بصورة ملحوظة، “وبالتالي بتنا أمام ازمة لان كلفة سحب او شفط مياه الصرف الصحي مرتفعة جداً، الامر الذي ينعكس خللاً يؤدي الى فيضان المياه الآسنة في المخيمات وعلى بعض الطرقات المجاورة لها في البلدة”.

ورداً على سؤال بشأن الخدمات الصحية، قال الحجيري ان بعض المستوصفات المجانية المدعومة من المنظمات الدولية تؤمن عمليات الكشف والدواء، وفي حال عدم توفره يجري التعاون مع وزارة الصحة.