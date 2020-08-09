رئيس بلدية عمشيت: ما ورد في تقرير وزارة الصحة غير صحيح

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلن رئيس بلدية عمشيت في قضاء جبيل انطوان عيسى، في بيان، أن “ما ورد في تقرير وزارة الصحة العامة عن وجود 9 اصابات بفيروس كورونا من أبناء وسكان البلدة غير صحيح على الاطلاق”، مؤكدا انه أجرى “اتصالات هاتفية بالأشخاص الذين أبلغ بأسمائهم مع أرقام هواتفهم، فأفادوه أنهم ليسوا من البلدة بل هم من بلدة جنوبية ولا تربطهم أي علاقة ببلدة عمشيت”.

ودعا عيسى أهالي البلدة وسكانها إلى “عدم الخوف والهلع قبل التأكد من أية معلومة يسمعون بها”.

وكانت قائمقام جبيل نتالي مرعي أجرت اتصالات مع المسؤولين في وزارة الصحة ومحافظ جبل لبنان في هذا الخصوص.

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