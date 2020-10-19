رئيس بلدية عمشيت: معاودة العمل في المؤسسات والادارات الرسمية والخاصة

أعلن رئيس بلدية عمشيت انطوان عيسى أنه “بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات الرقم 1258 تاريخ 18/10/2020، وبناء على مقتضيات السلامة العامة وحفاظا على صحة المواطنين، يعاود العمل في كل المؤسسات والادارات الرسمية والخاصة والمصالح التي كانت توقفت عن العمل بعد القرار الذي صدر الاسبوع الماضي عن وزير الداخلية والبلديات، بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وذكر في بيان بأن “العمل بتوقيت منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق، يبقى ما بين الساعة الاولى من بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحا، من كل يوم باستثناء الوافدين والمغادرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي، شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي”.

ودعا “المواطنين المصابين بفيروس COVID-19 الى التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وعدم الاختلاط وابلاغ البلدية عند اجراء الفحص المخبري في نهاية مدة الحجر على الخط الساخن 81.205999”. كما دعا “المخالطين الى التنسيق مع البلدية، ليصار الى اجراء فحوص الـ PCR في المراكز المعتمدة منعا لانتشار الفيروس، والابلاغ فورا عن أي حالة مؤكدة او مشتبه بها للتعامل معها فورا، وفقا لمقتضيات السلامة العامة”.

وشدد على ضرورة “وضع الكمامة لدى الخروج من المنزل، وغسل اليدين وتعقيم الاسطح باستمرار وعدم المصافحة، وعدم التجول والاختلاط الا في الحالات الضرورية، ومنع التجمع في الاماكن العامة والخاصة واتباع النشرات التوجيهية التي تصدر عن المراجع والجهات الرسمية”.

واعلن “تكليف عناصر الشرطة والمراقبين بمؤازرة من القوى الامنية المعنية، اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين من تنظيم محاضر ضبط، وفقا للاصول القانونية ومراجعة القضاء المختص لدى مخالفة أي من قرارات التعبئة العامة”.