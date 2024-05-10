رئيس بلدية عنجر يقدّم استقالته.. وهذه التفاصيل

أعلن رئيس بلدية عنجر سعيد ياسين أنه تقدّم من محافظ البقاع, باستقالته من بلدية مجدل عنجر, ولكنه سيستمر في البلدية بصفته عضوا.

وقال ياسين: “تقدّمت اليوم من سعادة محافظ البقاع، بإستقالتي من رئاسة بلدية مجدل عنجر. مجدل عنجر التي كان لي شرف خدمة أهلها كرئيس بلدية لمدّة ثمانية أعوام.

أهلي وعزوتي أبناء بلدتي، تحمّلنا معاً الحلو والمرّ. أنجزنا الكثير ولم تساعدنا الظروف التي عصفت بالبلاد على إنجاز كل ما كنّا نطمح إليه.

شكراً لكم على محبّتكم، ودعمكم. شكراً لكم على نصحكم، ونقدكم”.

وأضاف: “أقف اليوم بينكم كما كنت وسأبقى دائماً واحداً منكم. بخدمتكم بغض النظر عن أي منصب أو موقع. وسنبقى معاً في السرّاء والضرّاء. ولا يسعني في هذا المقام إلّا التوجّه بالتحيّة والشكر لرفاق الدرب زملائي أعضاء المجلس البلدي على تعبهم وسهرهم لكي نحقق ما حلمنا به ل مجدل عنجر أحلى. وكلّي ثقة أننا سنكمل ما بدأناه سوياً مع من تختارون لتولي مسؤولية رئاسة البلدية للمدة المتبقية من ولاية المجلس”.

وتابع: “الشكر موصول لموظّفي البلديّة فرداً فرداً، أولئك الجنود المجهولين وراء كلّ نجاح، وبمواجهة كلّ أزمة وصعوبة”.

وقال: “مخاتيرنا الكرام، كل الشكر لن يوفيكم حقّكم، بارك الله فيكم وكان الله بعونكم ووفّقكم لما فيه خير المجدل وأهلها. الأحبّة رؤساء البلديات والمخاتير الكرام سنبقى كما دوماً. الكتف على الكتف لخدمة ناسنا الطيبين. أخواتي وإخوتي على إمتداد البقاع الأوسط، إنني اليوم إذ أستقيل من رئاسة بلدية مجدل عنجر فإنني مستمر بالمهام التي كلّفني بها دولة الرئيس سعد رفيق الحريري، بخدمتكم وخدمة أهلي جمهور رفيق الحريري في كلّ المنطفة كمنسّق عام للتيار وبكل فخر وإعتزاز كنت وسأبقى ملتزم قرارات سعد رفيق الحريري، مستعداً لأي تكليف يوكلني به. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يقدّم الخير لمجدل عنجر، والبقاع كلّ البقاع ولوطننا الحبيب لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.