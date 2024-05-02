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رئيس بلدية فنيدق ناشد المسؤولين بـ"ردع عصابة تقطع الأشجار المعمرة"

منذ 17 دقيقة
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أشار رئيس بلدية فنيدق سميح عبد الحي، في بيان، الى أن “مساحة بلدة فنيدق تبلغ ٤٥ مليون متر مربع منها ٢٠ مليون متر غابات نادرة ومعمرة وهي تعتبر ثروة وطنية، تعاني منذ اربع سنوات القطع والخراب بواسطة عصابة لا تعرف العرف ولا القانون ولا يتجاوز افرادها عدد اليدين، وقد عاثت فيها خرابا وتقطيعا وكلها اشجار خضراء”.
وناشد عبد الحي “قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وكل الاجهزة الامنية والقضاء المختص، ووزارتي البيئة والزراعة، والمدعي العام البيئي و المعنيين ايجاد حل لهذه المشكلة”.

وأشار الى أن “آخر فصول مسلسل الاجرام كان الليلة الماضية حيث وقعت بين ايدينا حمولة حطب عبارة عن اشجار معمرة خضراء وحاولنا الاتصال بكل الاجهزة ولكن من دون جدوى، وعمد افراد العصابة الى السيطرة على الالية المحملة بالحطب تحت تهديد السلاح والبلطجة وتم سحبها، غير ابهين بكل الحاضرين”.

وقال: “بإسمي وإسم اهالي فنيدق اناشد قائد الجيش واستغيث به من اجل ردع تلك العصابة التي يقطع افرادها اشجارا لا تقل اعمارها عن ٥٠٠ سنة ويتم بيعها بأبخس الاسعار”.

وختم: “غاباتنا معرضة للابادة ونطالب برفع الغطاء والمحاسبة والعقاب حتى يتم ردع اولئك المجرمين”.

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