رئيس بلدية كفرجرة: لإعادة النظر بقرار تمديد إقفال البلدة

استغرب رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب قرار وزارة الداخلية والبلديات تمديد إقفال البلدة لأسبوع إضافي، معتبرا ان البلدة التي يبلغ عدد قاطنيها خمسة آلاف نسمة سجلت ستة إصابات، وقد تراجع العدد في الأسبوع الماضي، فيما أتت نتائج الفحوص التي أجريت نهار الأحد الماضي لعشرات المقيمين في البلدة، جميعها سلبية.

وقال في بيان: “كنا قد رفعنا كتابا لمعالي وزير الداخلية عن طريق محافظ الجنوب، أطلعناه فيه على الوضع الصحي للبلدة، وتمنينا عليه إعادة النظر بالقرار نظرا لكون عدد الإصابات لا يستدعي إقفال البلدة، مع اتباعنا والتزامنا الكامل بالإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة”.

وأضاف: “الأسبوع الماضي نفذنا قرار الإقفال ودعينا الناس الى الالتزام به لتفهمنا خطورة الوضع الصحي بشكل عام، الا اننا يجب ان لا نغفل عن خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس الذين بدأوا يتذمرون من الاستمرار بإقفال مؤسساتهم ومصالحهم وتكبدهم المزيد من الخسائر اليومية”.