رئيس بلدية مشمش: لاتخاذ الاحتياطات منعا لانتشار الفيروس

كورونا
كورونا

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ناشد رئيس بلدية مشمش محمد بري، الاهالي، اتخاذ الاحتياطات الملائمة واتباع الإرشادات التي تقدمها السلطات الصحية المحلية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا الى “غسل اليدين باستمرار واستخدام الماء والصابون أو محلولا كحوليا للتعقيم، اتخاذ مسافة آمنة عن أي شخص يسعل أو يعطس، وضع الكمامة عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكنا، عدم لمس العينين أو الانف أو الفم وتغطيتهم بالكوع أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، طلب الرعاية الطبية عند الاصابة بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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