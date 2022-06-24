رئيس بلدية يناشد بري: لدفع مستحقات البلديات

ناشد رئيس بلدية مشحا طلال علوش في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري “التدخل لدى وزارة المال للإسراع في دفع مستحقات البلديات المتراكمة منذ عام 2019 من الصندوق البلدي المستقل والخليوي، لأن البلدية لم يعد يتوافر لديها دولار واحد وباتت اليوم عاجزة عن تصليح آلياتها، أو تأمين مادة المازوت لسيارات النفايات وأجرة المطمر ودفع الرواتب للعمال والموظفين، ونحن على ابواب عيد الاضحى المبارك”.

وكان دعا رئيس نقابة عمال وموظفي ​بلدية النبطية​ مازن منير نحلة في بيان، البلديات المجاورة الى وقفة احتجاجية، دفاعا عن “حقوقنا المشروعة وللمطالبة بدفع المستحقات”.

وأضاف نحلة: “لم نقصر في الدوام الوظيفي او المهام، وكنا وما زلنا نلتزم القوانين الوظيفية المرعية الاجراء، وفي مقابل ذلك لا نلقى سوى تهاون واستخفاف وعدم اهتمام من قبل الدولة ولا مراعاة لظروف الموظف والأوضاع المعيشية الصعبة، ونتكلف مشقة الانتقال الى مراكز عملنا على حساب لقمة عيش عائلاتنا حتى وصلنا الى ما نحن عليه من الفاقة والحاجة”. وقال: “ندعو جميع زملائنا الموظفين والعاملين في البلديات الى وقفة احتجاجية في وجه الذين يحرموننا حقوقنا ويمنعون عنا تحقيق مطالبنا من زيادة رواتبنا وباقي الحقوق المشروعة”.