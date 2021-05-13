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رئيس بلديّة المطيلب: نرفض إنشاء فاصل إسمنتي بين انطلياس ومزرعة يشوع

13 - مايو - 2021
رئيس بلديّة المطيلب بول شديد

رئيس بلديّة المطيلب بول شديد

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أعلن رئيس بلديّة المطيلب بول شديد رفضه الحازم لإنشاء فاصل إسمنتي بطول حوالى ٥ كيلومتر بين منطقتي انطلياس ومزرعة يشوع، مروراً بمنطقة المطيلب، وذلك في كتابين أرسلهما الى وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار.

ورأى شديد أنّ هذا الفاصل لم يراعِ الحركة التجاريّة في المنطقة وسيُلحق ضرراً كبيراً بها، في ظلّ ظروفٍ اقتصاديّة صعبة جدّاً، ما قد يتسبّب بإقفال المزيد من المؤسّسات وصرف الموظفين.

كما شدّد على أنّ هذا الفاصل سيتسبّب بزحمة سير خانقة، وفق دراسة أوليّة أجرتها البلديّة، مبدياً استغرابه كيف أنّ مشروعاً كهذا لم يؤخذ رأي السلطات المحليّة به قبل إقراره.

وناشد شديد المعنيّين إعادة النظر بالمشروع وتحويل الأموال المخصّصة له لتنفيذ مشاريع أخرى تحمل أولويّةً أكبر.

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