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رئيس “تجمع موارنة من أجل لبنان” دعا المسؤولين لتلقف مبادرة بابا الفاتيكان والانخراط فيها

2 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 6:42 مساءً
رئيس "تجمع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول كنعان

رئيس "تجمع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول كنعان

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اصدر رئيس “تجمع موارنة من أجل لبنان” المحامي بول كنعان، بيانا إثر مشاركته في صلاة اختتام أعمال “لقاء التفكير والصلاة معا لاجل لبنان” الذي دعا إليه قداسة البابا فرنسيس رؤساء الكنائس في لبنان وانعقد امس في حاضرة الفاتيكان، اعتبر فيه أن اللقاء “محطة مفصلية لجهة مقاربة سبل حل الازمة اللبنانية، وعلى اللبنانيين تلقف ما تضمنته كلمة البابا فرنسيس الختامية من عناصر مبادرة حل، ومن واجب المسيحيين أن يوحدوا رؤوسهم من خلال مبادرات الحوار الداخلي”، وكشف أن التجمع “بدأ بإعداد “حلقة تفكير وتخطيط لخطة متابعة تطبيقية” للتوجهات التي أسفر عنها اللقاء، في إطار ما سيبادر إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع سائر البطاركة ورؤساء الكنائس في لبنان”.

ورأى أن “هذا اللقاء شكل محطة هامة في مسار تلمس الكنيسة الجامعة حلا للأزمة اللبنانية المتفاقمة الأخطار… وقد توصل آباء اللقاء، أي البابا فرنسيس والبطاركة وممثلو الكنائس في لبنان، الى ما يجوز اعتباره عناصر مبادرة لحل تقارب مختلف أوجه الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، داعيا “المسؤولين اللبنانيين لتلقف هذه المبادرة والانخراط فيها، من خلال حوار أخوي صادق يعيد اللبنانيين الى ذواتهم والى عمق المصالحة الوطنية الحقيقية التي تضمن وحدة لبنان ومستقبله”.

واشار الى أن “مسؤولية المسيحيين كبيرة في هذا المجال إلتزاما بمفاهيم كلمة البابا فرنسيس الختامية التي حملت خلاصة المناقشات وتطورات رعاة الكنائس المشاركة، وتقتضي هذه المسؤولية توحيد الرؤية وتحريك مبادرات الحوار المتعطل على المستوى الداخلي”. وقال: “ما استشعرناه من خلال المشاركة في صلاة الاختتام وفي ضوء كلام البطريرك الراعي ومواقف سائر البطاركة، بدأ تجمع موارنة من أجل لبنان بالاعداد لخطة متابعة تطبيقية لتوصيات اللقاء بالتنسيق مع المرجعيات المعنية ولخدمة برنامج عمل رؤساء الكنائس في لبنان”.

وختم مشددا على “أهمية بث روح الامل والرجاء في نفوس اللبنانيين وترسيخ الثقة لديهم بأنهم غير متروكين لقدرهم الصعب”.

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