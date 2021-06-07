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رئيس تجمّع أصحاب المولدات: هذا الأسبوع سيبدأ برنامج التقنين

7 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 10:16 صباحًا
مولدات

مولدات - تعبيرية

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أكد رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة أن “لا خيار أمامهم سوى التقنين، لافتاً الى أن لا قدرة لهم على التحمّل بعدما وصلت ساعات القطع الى عشرين ساعة في النهار، الأمر الذي يؤثر عليهم من ناحية تأمين قطع الغيار والصيانة المُسعّرة بحسب السوق السوداء، فضلاً عن شح مادة المازوت وإضطرارهم الى شرائها أيضاً من السوق السوداء بـ38 ألف ليرة.”

وقال سعادة: “فليؤمّنوا لنا 6 الى 7 ساعات قطع والمازوت بالسعر الرسمي عندها نعدل عن فكرة التقنين.”

وأشار الى أن “برنامج التقنين سيبدأ هذا الأسبوع بعد إنتهاء الإتصالات، مذكّراً بأنه سيشمل 5 ساعات بالـ 24 ساعة، 3 بالليل وساعتان في النهار.”

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