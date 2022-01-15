رئيس تجمّع المولّدات يرد على وزير الطاقة: "قرارك يعكس افلاس السلطة الحاكمة"

صدر عن رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة البيان التالي:

“بعد تبجح وزارة الطاقة والمياه الظالمة بحق الناس برد مجلس شورى الدولة طلب وقف تنفيذ قرار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر رقم 179 القاضي بتحديد سعر مبيع مادة الديزل اويل (مازوت) بعملة الدولار الاميركي، اصدر رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة عبده سعاده البيان الآتي:

١-ان العملة اللبنانية هي احدى رموز سيادة الدولة على أرضها ومن المؤسف ان يذهب معالي الوزير الى تسعير المازوت بعملة الدولار بدلاً من العملة اللبنانية الأمر الذي ينسف مبدأ السيادة الوطنية.

٢-كنا تمنينا على معاليه الا يذهب الى اتخاذ هذا القرار الظالم بحق اللبنانيين، لا سيما منهم الفئات الفقيرة والمعدمة، الأمر الذي سيفرض عليها اعباء ثمن المازوت بعملة الدولار، وبالتالي حرمانها من التدفئة وحتى من مقومات العيش في ظروف الشتاء.

٣-ان قرار وزير الطاقة يعكس افلاس السلطة الحاكمة على مختلف الاصعدة، وهي تحاول جاهدة ان ترمي فشلها وافلاسها في ادارة قطاع الكهرباء على اصحاب المولدات الخاصة، الامر الذي لم ولن ينطلي على أحد.

٤-ان قرار وقف التنفيذ ليس الا اجراءً خلال المحاكمة، وليس قراراً نهائياً بالدعوى، ولنا ملء الثقة بأن القضاء العادل والنزيه لا بد ان يحكم بقبول الطعن وابطال هذا القرار الجائر وسينتصر في نهاية الأمر للحق ولقمة الفقراء وكرامة الدولة”.

ويذكر ان وزارة الطاقة والمياه، تبلغت أمس، بأن مجلس شورى الدولة ردّ طلب وقف التنفيذ المقدّم من قبل رئيس تجمّع المولدات، عبدو سعادة، في إطار الطعن المقدّم من قبله والرامي إلى إبطال قرار وزارة الطاقة بتحديد الحدّ الأعلى لسعر مبيع «الديزل أويل» غير المدعوم، ولزوم إعادة التصدير بالدولار الأميركي.