رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عن لقاء بعبدا الخميس: “عم ندرس إذا منروح أو لاء”

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أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل ان “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيعلن بعد لقائه بري مشاركته في جلسة الحوار يوم الخميس المقبل 25 حزيران في بعبدا”.

وقال حسن خليل قبيل دخوله الى اللقاء، الذي جمع بري بفرنجية ونجله النائب طوني فرنجية ووزير الاشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، “فرنجية سيعلنها من عين التينة احتراماً لموقع ومكانة بري”.

من جهته، وقبل دخوله الى اللقاء، ردّ النائب فرنجية على سؤال عن إمكانية مشاركته بلقاء بعبدا، قائلاً، “اسألوا بيّي أنا مني معزوم”.

ويزور فرنجية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيت الوسط، ليلتقيه على مأدبة غداء.

وعقب لقائه بري، صرّح فرنجية أننا “تبلّغنا الدعوة إلى القصر الجمهوري والمصلحة الوطنية تقضي أن نكون جميعنا على رأي واحد. وقال، “عم ندرس إذا من روح أو لاء”.