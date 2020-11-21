رئيس جمعية تجار عكار للبنانيين: لديكم حقوق تحتجزها طغمة

وجه رئيس جمعية تجار محافظة عكار ابراهيم الضهر رسالة تهنئة بمناسبة عيد الإستقلال جاء فيها:

“عشية ذكرى الإستقلال الـ77 أتقدم من اللبنانيين بأحر التهاني، راجيا أن تكون هذه الذكرى إنطلاقة لإستقلال حقيقي عبر إنتفاضة المخلصين الصادقين الغيورين على وطنهم لإنتزاع طغمة فاسدة من جذورها ووضعها في السجون لإسترجاع أموال الفقراء المظلومين”.

أضاف: “في ذكرى الإستقلال أذكركم بأن لديكم حقوقا تحتجزها طغمة فاسدة أنتم سبب في تسليمها رقابكم والتحكم بمصيركم، فقد حان الوقت لإسترجاع حقوقكم وكرامتكم منهم. فلا تظنوا أنهم سيعيدون ما سلبوه منكم أو سيأتي منقذ من المجهول ليساعدكم، أعقدوا الهمم وثوروا على الطغاة فهذه فرصتكم وإلا ستخسرون جنى عمركم ولن تنالوا سوى الخيبة”.