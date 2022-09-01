رئيس جمعية تجّار الشمال يبحث مع السفير التركي سبل التعاون التجاري

زار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي “أسعد الحريري”، سفير تركيا “علي باريش أولوسوي”، في مقرّ السفارة في بيروت، و عرض الطرفان لمساهمة دولة تركيا بالمساعدات الإنسانية المخصصة للشمال، وفق بيان عن مكتب الحريري.

وشكر الحريري لدولة تركيا رئيساً و حكومةً و شعباً ” المساهمات الماسّة و الضرورية و الحاجات الملحّة لشعب لبنان الشمالي”. كما تطرق البحث “الى مساعدة رجال الاعمال في ايجاد فرص للاستثمار في تركيا ضمن تعاون استراتيجي يخدم البلدين”.

بدوره، أبدى السفير التركي “استعداده لتذليل جميع العقبات و لإيجاد مناخ ايجابي ومثمر للطرفين”.

وفي الختام، قدّمت الجمعية دعوة رسمية للسفير اولوسوي لزيارة الشمال، و بدوره قدّم السفير دعوة لرجال الاعمال لزيارة تركيا في القريب العاجل.