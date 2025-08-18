جعجع للعربية: لا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس حقها في الدفاع عن أمنها

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في حديث إلى قناة “العربية”، أن موقف رئيسي الجمهورية والحكومة ثابت في جعل لبنان دولة مستقلة، مشيرًا إلى أن رسالة لبنان إلى لاريجاني تعكس رفض “خطف الدولة عبر الاستثمار بجهات محددة”.

وشدد جعجع على أن حصر سلاح حزب الله بيد الدولة هو “شأن داخلي ومطلب لبناني”، معتبرًا أن الطائفة الشيعية كانت “مخطوفة من قبل الحرس الثوري الإيراني”. وكشف أن حزب الله يدعو قادته إلى الاجتماعات عبر أوراق مكتوبة يدويًا، ما يعكس طبيعة عمله.

ورأى جعجع أن اتفاق الطائف لم يُطبق منه سوى البنود التي ناسبت نظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد آنذاك، معتبرًا أن “لا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس حقها في الدفاع عن أمنها”. وأكد أن “من دون السعودية لم نكن لنصل إلى انتخابات رئاسية في لبنان”.

كما لفت إلى أن إيران تعاود بناء نفوذها في المنطقة من خلال الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق.