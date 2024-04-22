رئيس حزب يميني يطلب تحقيقاً في تعيين غير قانوني لأمين بلدية "البوشرية-السد"

طلب رئيس حزب يميني نشط يوم الاثنين 22 نيسان/أبريل 2024، تقريرًا مفصلاً حول الأحاديث والتقارير الصحافية المتداولة حول وضعية بلدية البوشرية-السد، خاصة بعد القرار الصادر عن التفتيش المركزي بإقصاء أمين البلدية سيزار جبارة بسبب تعيينه المخالف للقانون.

وفقًا للمصادر، فإن الحزب المعني طلب من كوادره في المنطقة وقف التعاون مع جبارة على الصعدين البلدي والاختياري حتى يتم التحقق من صحة المعلومات في القضاء. وأشار رئيس الحزب إلى عدم تحمل الحزب لتشويه سمعته أو تغطية الفاسدين.

وفي سياق متصل، أرسل محافظ جبل لبنان كتابًا إلى التفتيش المركزي في ديسمبر 2023 يطلب رأيًا حول قانونية وضعية سيزار جبارة في البلدية، استجابة لشكاوى أعضاء المجلس البلدي المستقيلين.

بعد الفحص، حسم التفتيش المركزي عدم وجود ملاك وظيفي لمستشار قانوني ضمن هيكلية موظفي البلدية، مما أثار تساؤلات حول شرعية تعيين سيزار جبارة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود مكافحة الفساد والحفاظ على سمعة المؤسسات البلدية وشفافية الإدارة العامة.