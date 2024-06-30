رئيس دولة أوروبية يحذر: الحرب بين الحزب وإسرائيل ستفجر صراعاً عالمياً

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في لقاء تلفزيوني أن الصراع بين “حزب الله” اللبناني وإسرائيل، الذي أصبح حتميا تقريبا من شأنه أن يجر الغرب والشرق إلى المواجهة العسكرية.

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد حذرت قبل أيام من أنه إذا شرعت إسرائيل في “عدوان عسكري شامل” في لبنان، فإن “حرب إبادة ستندلع”.

وقالت البعثة أيضا في منشور على منصة إكس إنه في هذه الحالة تكون “جميع الخيارات، ومنها المشاركة الكاملة لجميع محاور المقاومة، مطروحة على الطاولة”.

تصريح البعثة الإيرانية دفع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الرد قائلاً “إن الرسالة التي بعثت بها إيران فيما يتعلق بشن “حرب إبادة” في حالة تنفيذ إسرائيل عملا عسكريا واسع النطاق في لبنان تجعلها تستحق التدمير”.

⁠ وأضاف كاتس في منشور على منصة إكس “النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير”، وتوعد أيضا بأن تستخدم إسرائيل كل قوتها ضد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران إذا لم تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل من لبنان وتبتعد عن الحدود.