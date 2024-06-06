رئيس "طيران الشرق الأوسط" قلِق من ضربة إسرائيلية للمطار

قال رئيس شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت، في مقابلة مع النهار أجريت معه في دبي خلال الاجتماع العام السنوي لمجموعة الصناعة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) “إن (العمل في ظل الحرب) مهمة صعبة حقاً للإدارة، وليس من السهل العمل عندما لا تكون الأمور واضحة”، مؤكداً أن “الأولوية لم تعد للنتائج المالية أو النمو، فبالطبع لا يوجد نمو”.

وأثّرت الحرب في الجنوب على الطلب على السفر إلى بيروت، وفق “بلومبرغ”.

وقال الحوت إنَّ معظم ركاب “طيران الشرق الأوسط” هذه الأيام هم من المغتربين اللبنانيين العائدين إلى وطنهم لقضاء العطلات.

ولا تزال شركة “طيران الشرق الأوسط” تحتفظ بـ6 من طائراتها في الأردن وتركيا وقبرص، أي نصف العدد الذي كان خارج مواقعها في السابق.

ونتيجة لعمليات النزوح، قامت شركة النقل التي يبلغ عمرها 80 عاماً تقريباً بإعادة تعديل المسارات لاستيعاب الطلب المنخفض وأسطول التشغيل الأصغر، حسب الوكالة نفسها.

في السياق، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن أعداد الركاب انخفضت بنسبة 20% منذ تشرين الأول 2023.

وقال الحوت إنَّ القلق الأكبر لشركة الطيران هو تكرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان عام 2006، والتي تعرضت فيها مدارج المطار الثلاثة لأضرار جسيمة.

وتابع الحوت: “يمكن إصلاح الأوضاع المالية، والأهم هو عدم استهداف المطار وعدم تعرض طائراتنا أو بنيتنا التحتية لضربات”.