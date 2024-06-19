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رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله.. "تصريحاته غير لطيفة"

منذ ساعة واحدة
رئيس قبرص "نيكوس خريستودوليدس"

رئيس قبرص "نيكوس خريستودوليدس" (رويترز)

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أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ردا على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن “قبرص ستظل غير متورطة في أي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة”.

وشدد خريستودوليدس في حديثه للصحافيين خلال حفلة تخرج جامعة قبرص، على “دور قبرص كميسر إنساني والذي يتم الاعتراف به عالميًا خصوصا في العالم العربي”.

ورأى أن “ممرنا الإنساني هو شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار”، موضحا أن “قبرص ليست جزءا من المشكلة، بل هي جزء من الحل”.

وفيما يتعلق بقنوات الاتصال المحتملة مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية، لفت خريستودوليدس إلى أن “قبرص لديها قنوات دبلوماسية مفتوحة مع كل من حكومة لبنان وحكومة إيران”.

واعتبر تصريحات نصرالله “غير لطيفة، لكنها لا تعكس الواقع”، مشيرا إلى أن “قبرص لا تشارك في أي اشتباكات عسكرية”.

وأعلن أن “الحكومة ستعالج القضية عبر القنوات الدبلوماسية”، لافتا إلى أن “تصرفات قبرص شفافة وتظهر التزامنا بأن نكون جزءا من الحل”.

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