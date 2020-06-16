رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان عين ممثلين قانونيين للمتضررين في قضية عياش

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن “رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل مونديس عين ثلاثة محامين لتمثيل المتضررين المشاركين في قضية عياش التي ترتبط بثلاثة اعتداءات استهدفت السيد مروان حماده في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 والسيد جورج حاوي في 21 حزيران/يونيو 2005 والسيد الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005. وقرر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، في 17 نيسان/أبريل 2020، منح 29 شخصا صفة متضرر مشارك في الإجراءات. وقرر القاضي أيضا توزيع المتضررين المشاركين على ثلاث مجموعات، ترتبط كل منها بأحد الاعتداءات في قضية عياش، وأوعز إلى رئيس القلم بأن يعين ممثلا قانونيا لكل مجموعة.

وعين رئيس القلم الأشخاص التالية أسماؤهم ممثلين قانونيين:

السيد نضال جردي، لبناني الجنسية، والمنتسب إلى نقابة المحامين في طرابلس، عين ممثلا قانونيا للمتضررين المشاركين في المجموعة الأولى، التي ترتبط بالاعتداء على السيد مروان حماده.

السيد أنطونيوس أبو كسم، لبناني الجنسية، والمنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، عين ممثلا قانونيا للمتضررين المشاركين في المجموعة الثانية، التي ترتبط بالاعتداء على السيد جورج حاوي.

السيد عادل نصار، لبناني الجنسية، والمنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، عين ممثلا قانونيا للمتضررين المشاركين في المجموعة الثالثة، التي ترتبط بالاعتداء على السيد الياس المر.

واختير المحامون الثلاثة، استنادا إلى خبرتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم، بما فيها خبرتهم في مجال حقوق المتضررين، والقانون الجنائي الدولي، والسياق اللبناني. ويمكن الاطلاع على مجالات خبرتهم على الموقع الإلكتروني للمحكمة”.

وأشار البيان إلى أن “رئيس القلم أجرى هذه التعيينات، بالتشاور مع وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات (“وحدة المتضررين المشاركين”). أما الممثلون القانونيون للمتضررين فاختيروا من لائحة محامي وحدة المتضررين المشاركين، إثر عملية اختيار دقيقة وضعت فيها بالاعتبار آراء المتضررين المشاركين وأفضلياتهم. ويقضي الدور الرئيسي للممثلين القانونيين للمتضررين بتمثيل المتضررين المشاركين في الإجراءات القائمة أمام المحكمة، وبعرض وجهات نظرهم وشواغلهم خلال الإجراءات القضائية. وينبغي للمتضررين من أي اعتداء من الاعتداءات الثلاثة في قضية عياش الراغبين في المشاركة في الإجراءات ولم يتقدموا بطلباتهم ضمن المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية، أن يتصلوا بالوحدة عبر:

الهاتف: +961 (0)45 38 150

واتساب: +31652028194

البريد الإلكتروني: [email protected]”.