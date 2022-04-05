رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: الموازنة هرطقة اقتصادية ومالية

أكد رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني انه مستعد للتعاون مع الكل في نقاش موضوع الموازنة.

ونبه بعد جلسة للجنة الى “ان الموازنة هرطقة اقتصادية ومالية”، سائلا:” كيف نشرع ونضع أرقاما لضرائب ونحن ليس لدينا أية أرقام معقولة، لا نعرف الايرادات والواردات. وكيف نسمع عن خطة تعاف في الاعلام في حين ان المجلس النيابي هو السلطة التشريعية والرقابية؟ ما هي هذه الازدواجية؟ اسمع انه آخر شهر نيسان ستقدمون خطة تعاف ، وأنا استنكر هذا الامر واعتبره هرطقة في نظامنا التشريعي”.

وقال:” نحن لا نوافق ان نقدم أي خطة تعاف، اذا لم يطلع عليها المجلس النيابي ، الدولة لا تفلس، غير ان لديها أملاكا وامتيازات، وصارت هناك بلبلة في السوق، واستنكر هذا التصريح. وما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي مستنكر مع محبتي واحترامي له”.

واضاف “ان الدولة غير مفلسة، علينا ان ندرس الموازنة مادة مادة. واستغرب الحديث انه يجب ان ننتهي من درسها قبل الانتخابات، ما دخل الانتخابات. لجنة الاقتصاد يجب ان تطلع على خطة التعافي”.