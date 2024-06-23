رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي: لسنا مستعدين لخوض حربين معاً

نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي أن تل أبيب “ليست في وضع مناسب لخوض قتال على الجبهتين الشمالية والجنوبية”، مؤكدا أن قتال حزب الله سيكون معقدا “الآن أو لاحقا”.

من ناحية أخرى قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن دوي انفجار ضخم سمع في إيليت هشاحر في الجليل الأدنى، وأن حريقا اندلع بالمنطقة إثر اعتراض مسيرة تابعة لحزب الله جنوب مدينة كرمئيل.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في منطقة المطلة شمالي إسرائيل، حيث يجري الجيش فحصا لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية أو طائرات مسيرة باتجاه المنطقة.

وأصيب منزلان بشكل مباشر في المنطقة أمس السبت جراء تعرضهما لصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف أبنية يستخدمها جنود إسرائيليون في المستوطنة، وإصابتها “بشكل مباشر”.

وقال الحزب -في بيان- إن مقاتليه “استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها مباشرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها”.

وقال رئيس مجلس المطلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن 40% من المنازل تضررت بالمنطقة، في حين تعرضت 200 منزل للاحتراق خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الهجمات بالصواريخ والمسيرات من لبنان.

وأضاف المسؤول المحلي أن “الحكومة اختفت بالنسبة لنا وعلى ما يبدو فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشغول بأشياء أخرى”.