رئيس مجلس إدارة "تاتش" ينال جائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط

حصد رئيس مجلس إدارة شركة “تاتش” ومديرها العام المهندس سالم عيتاني، جائزة “CEO Today Middle EastAwards 2023” المرموقة، كرئيس تنفيذي أكثر تأثيراً في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط ليكون من بين الرؤساء التنفيذيين الفائزين بجوائز هذا العام تقديراً لإنجازاته كريادي في قطاع الاتصالات.

وبحسب بيان “تاتش”، “حصد عيتاني هذه الجائزة استناداً إلى دراسة طويلة ومعمّقة للنتائج التي أحرزت ولمؤشرات الأداء الأساسية من قبل القيمين على الجائزة، تخلل هذه الدراسة تقويم كل الترشيحات بشكل دقيق، والتحقق من خلفيات المرشحين والإنجازات التي حققوها، ناهيك عن النجاح الذي أحرزته الشركات تحت قيادتهم. وقد تم اختيار الفائزين بجوائز هذا العام بعناية بناءً على تميزهم الواضح في دفع عجلة النمو وتعزيز الابتكار وإحداث التغيير الإيجابي. وتُقدَّم هذه الجوائز المرموقة للقادة أصحاب الرؤية الذين مارسوا دوراً فاعلاً في تحديد الإطار العام للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وهي احتفال بالقيادة الاستثنائية تقديراً لإنجازات الرؤساء التنفيذيين الذين أثبتوا عن استراتيجيا ثاقبة، وروح ريادية فريدة وتغيير إيجابي في مؤسساتهم ومع زبائنهم”.

واشار البيان الى ان عيتاني “سبق أن حصد في شهر شباط الماضي جائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع الاتصالات من قبل جوائز Global Banking and Finance Awards® للعام 2023 التي تحتفي بالتميز المهني والمؤسسي وتكرّم الأفراد الذين كان لهم أثر إيجابي على أداء مؤسساتهم والقطاع الذي يعملون فيه”.

وعلّق عيتاني قائلاً: “إن جائزة مجلة CEO Today ME Awards 2023 التي تشرّفت بالحصول عليها، تمثل تتويجاً للإنجازات التي حققناها كفريق عمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ولا نزال على صعيد شركة تاتش، في أشد الأزمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية تواكب تحديات الأزمات التي ألمّت بلبنان، لاسيما في ظل محدودية الموارد على اختلافها، والتي أنتجت تحقيق تحسن كبير في أداء الشركة وبلوغها المعدلات الأعلى على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات البيانات في الشبكة وارتفاع مؤشر تجربة الزبون في هذا المجال”.

أضاف: “إن هذا التكريم يحثنا في تاتش إدارةً وموظفين على تكثيف جهودنا لإبقاء جودة خدماتنا بمستوى تطلعات زبائننا وأكثر، وهي السياسة التي لطالما اعتمدناها والتي جعلت تاتش تحل في الموقع الريادي لقطاع الاتصالات الخليوية. وأود أن أستغنم هذه الفرصة لأؤكد أننا في المرحلة المقبلة نركز على المساهمة في عودة لبنان إلى موقعه المتقدم بين دول المنطقة ومواكبة آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا قطاع الاتصالات”. وختم شاكرا لاختياره لهذه الجائزة عن قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط.