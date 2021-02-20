الثلاثاء 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق: اضطررنا لتلقيح بعض العاملين لدينا

20 - فبراير - 2021
مستشفى رياق

مستشفى رياق

A A A
طباعة المقال

أوضح رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق الدكتور محمد حمد عبدالله، على خلفية بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة حول التلقيح في المستشفى، أن “عدد اللقاحات التي وصلت للمستشفى وهي 60 لقاح من أجل تلقيح الطاقم الطبي من كبار السن في الصفوف الامامية، وبناء على عدم رغبة بعض الاطباء والممرضين من تناول اللقاح، ومنهم ممن تناولوا اللقاح بمراكز أخرى، وعند رفض ثلاثين من العاملين في المستشفى بدافع الخوف في قسم الكورونا اضطررنا لتلقيح بعض العاملين في المستشفى من القسم التمريضي والإداري ومنهم بعض ابنائنا من العاملين من المستشفى، ممن هم على تماس مع المرضى”.

وأضاف: “هناك عدد كبير ممن يسعون اليوم لتناول اللقاح، وهناك عدم وعي لدى البعض بالكورونا، ولدينا في المستشفى ٤٠ مريض يخضعون للعلاج مطالبا الاهل بالوقاية والالتزام بأجراءات الحماية”.

وختم عبدالله: “الادارة كانت ملزمة بتلقح ما تبقى من لقاحات خشية ان تفسد هذه اللقاحات بسبب درجات الحرارة، علما اننا اجرينا عمليات التلقيح بحضور مندوب من وزارة الصحة وآخر من فايزر والمستشفى ستبقى بجانب وزارة الصحة والوزير لتلقي اللقاح”.

وختم عبدالله: “كنا قد أرسلنا لوزير الصحة بيانا توضيحيا شكرناه فيه على اهتمامه ومتابعته الدؤوبة لمكافحة جائحة كورونا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النقل البري
اتحادات النقل البري: نحيي خطوة وزير الداخلية
طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع للعدو خرقت الأجواء غرب بيروت
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
شماس: قد تصل العائدات السياحية الى 3 مليار دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
الطاقة الشمسية
مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية