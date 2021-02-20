رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق: اضطررنا لتلقيح بعض العاملين لدينا

أوضح رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق الدكتور محمد حمد عبدالله، على خلفية بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة حول التلقيح في المستشفى، أن “عدد اللقاحات التي وصلت للمستشفى وهي 60 لقاح من أجل تلقيح الطاقم الطبي من كبار السن في الصفوف الامامية، وبناء على عدم رغبة بعض الاطباء والممرضين من تناول اللقاح، ومنهم ممن تناولوا اللقاح بمراكز أخرى، وعند رفض ثلاثين من العاملين في المستشفى بدافع الخوف في قسم الكورونا اضطررنا لتلقيح بعض العاملين في المستشفى من القسم التمريضي والإداري ومنهم بعض ابنائنا من العاملين من المستشفى، ممن هم على تماس مع المرضى”.

وأضاف: “هناك عدد كبير ممن يسعون اليوم لتناول اللقاح، وهناك عدم وعي لدى البعض بالكورونا، ولدينا في المستشفى ٤٠ مريض يخضعون للعلاج مطالبا الاهل بالوقاية والالتزام بأجراءات الحماية”.

وختم عبدالله: “الادارة كانت ملزمة بتلقح ما تبقى من لقاحات خشية ان تفسد هذه اللقاحات بسبب درجات الحرارة، علما اننا اجرينا عمليات التلقيح بحضور مندوب من وزارة الصحة وآخر من فايزر والمستشفى ستبقى بجانب وزارة الصحة والوزير لتلقي اللقاح”.

وختم عبدالله: “كنا قد أرسلنا لوزير الصحة بيانا توضيحيا شكرناه فيه على اهتمامه ومتابعته الدؤوبة لمكافحة جائحة كورونا”.