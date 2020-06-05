رئيس مجلس البيئة في القبيات: للكف عن العبث بغابات الشوح

وجه رئيس مجلس البيئة في القبيات انطوان ضاهر رسالة في اليوم العالمي للبيئة، عرف فيها بشجرة الشوح الكيليكي النادرة (Abies cilicica) التي تتميز بها العديد من الغابات في اعالي جبال عكار، مشيرا الى أنها “تنتشر في شمال الكرة الارضية، في عكار والضنية مع بعض الأشجار في حرش أهدن، ومن هناك وحتى القطب الجنوبي ينعدم تواجد هذا النوع من الشوح. وأول شجرة شوح شمالا موجودة في بطحة الشوح في بلدة القبيات”.

وقال، “الشوح نادر أكثر بكثير من الأرز ومن باقي الأشجار، وهو من الاشجار القليلة التي صمدت في وجه العصر الجليدي الأول الذي قضى على معظم النباتات، إذ أن أغلب نباتاتنا التي نعرفها ظهرت بعد هذا العصر، بينما الشوح يغوص في قدمه الجيني إلى أقدم العصور”.

وأضاف، “كل هذا يستوجب منا الحفاظ على كل شجرة شوح والكف عن العبث بغابات الشوح إن بالقطع أو بالرعي الجائر أو بالتعديات ورمي الأوساخ والفضلات”.