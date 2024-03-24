رئيس مجلس الجليل الأعلى: حزب الله هو العدو الأكبر والأخطر في الشمال

طالب رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، غيورا زلتس تل أبيب بالتوقف عن التعامل مع المواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية كحدث جانبي.

وقال زلتس في مقابلة مع الإذاعة 103 الإسرائيلية إن على إسرائيل تغيير القواعد في الجليل الأعلى وفي الشمال وخلق واقع أمني مختلف وجديد، وفق تعبيره.

ووصف المسؤول الإسرائيلي حزب الله بالعدو الأكبر والأخطر في الشمال، مشيرا إلى أن آلاف الإسرائيليين يعيشون في المناطق الحدودية مع لبنان دون خدمات أساسية.

وطالب إسرائيل “بخلق واقع أمني واقتصادي مختلف بالشمال مع نهاية مايو/أيار المقبل”، مضيفا أن الأوضاع ستكون صعبة لسنوات إذا لم يعد سكان الشمال إلى ديارهم في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.

وأكد زلتس أن الآلاف من أهل الشمال بدأوا في تكييف حياتهم المعيشية في أماكن أخرى بسبب الأوضاع هناك.

ميدانياً، للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المسيّر سيارة في بلدة الصويري في البقاع الغربي.

ونتيجة ذلك الاعتداء استشهد العامل السوري م.ر متأثراً بإصابته جراء الغارة التي استهدفت سيارته في الصويري.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على محيط بلدة العديسة في جنوب لبنان