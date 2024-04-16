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رئيس مجلس الجنوب يناقش أوضاع النازحين مع مسؤولي "أمل" و"حزب الله"

منذ ساعة واحدة
هاشم حيدر

هاشم حيدر

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استقبل رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، السادة بسام طليس مسؤول البلديات المركزي في حركة “أمل”، والدكتور محمد بشير مسؤول البلديات المركزي في “حزب الله”، بالإضافة إلى مفيد الخليل مسؤول الخدمات المركزي في الحركة، إلى جانب عدد من مسؤولي البلديات في المنطقة.

جرى خلال الاجتماع التعبير عن تقديرهم للجهود التي قام بها مجلس الجنوب في تقديم المساعدات والإغاثة للنازحين في الجنوب والأهالي المتماسكين في القرى المستهدفة بالهجمات الإسرائيلية.

كما طالب المجتمعون بضرورة توسيع نطاق المساعدات لتشمل النازحين خارج الجنوب.

من جهته، أكد رئيس المجلس أن هذا الموضوع يحظى بالاهتمام البالغ من المجلس منذ فترة، وأنه سيقوم بمتابعته مع المسؤولين المعنيين لضمان تأمين الاعتمادات اللازمة للتعامل مع وضع النازحين بشكل فعال.

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