السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس مجلس القضاء الأعلى يرفض طلب نقيب المحامين بكفّ يد القاضي غسان خوري

8 - أبريل - 2021
قضاء

قضاء

A A A
طباعة المقال

 

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، رفض الطلب المقدّم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، بوكالته عن المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بردّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري (كفّ يده)، عن النظر وإبداء الرأي بالأوراق التي تعرض عليه خلال التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في ملفّ انفجار المرفأ، بعدما علّل هذا الطلب بأن القاضي خوري “مكلّف بهذه المهمّة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المتنحّي أصلاً عن الملف”.

واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى في قراره، أن القاضي غسّان الخوري، يضع يده على هذا الملف وغيره من الملفات، استناداً إلى قرار توزيع أعمال قضاة النيابة العامة التمييزية الصادر في العام 2019، وبالتالي هو غير مكلّف من القاضي عويدات، بل يعمل بموجب المهمّة الموكلية اليه أصلاً”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

قصر بعبدا
رئاسة الجمهورية تعلق على معلومات مرسوم التجنيس
وزارة الطاقة
أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية
لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
1876 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر عسكرية لحزب الله
ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
جمعية المصارف
بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
مسرح
فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري