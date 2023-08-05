السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي: كل اللبنانيين يرفضون الإساءة لدولة الكويت

منذ 33 دقيقة
رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال

رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال

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أصدر رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال بياناً تناول فيه تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام حول إمكانية الكويت بناء إهراءات القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت بـ”شحطة قلم”، معبراً فيه عن أسفه الشديد للتداعيات التي أحدثتها هذه التصريحات لدى الأشقاء الكويتيين.

وشدد صقال على ضرورة التزام المسؤولين اللبنانيين بالقواعد والأعراف الديبلوماسية التي تنظم العلاقات بين الدول وقواعد التخاطب والعمل المؤسساتي واحترام القوانين والأنظمة المرعية الأجراء المعمول بها في تلك الدول، والتي تعتبر قاعدة جوهرية يجب ان لا يحيد عنها اي مسؤول لبناني في العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الكويت.

وإذ شدد صقال على عمق وقوة العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت ومحبة اللبنانيين الخالصة والقلبية للاشقاء الكويتيين، أكد ان كل اللبنانيين يرفضون أي إساءة للكويت الشقيقة التي كانت على الدوام داعم اساسي للبنان وشعبه، داعياً سلام الى تصحيح هذا الخطأ البروتوكولي سريعاً احتراماً لعلاقاتنا التاريخية والأخوية.

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