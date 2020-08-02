رئيس مصلحة الزراعة في عكار دعا الى التزام إجراءات الوقاية

تمنى رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه المصطفى ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، والتزام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال في بيان، من الاهالي “بسبب التفشي السريع لوباء كورونا، ومن أجل الحفاظ على سلامتكم وسلامة موظفينا، ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، والتزام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ووضع الكمامة والقفازات، على أن يكون استقبال طلباتكم من الخارج على باب المصلحة والمراكز التابعة لها فقط. بتعاونكم معنا يسهل علينا خدمتكم”.