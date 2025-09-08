رئيس مطار بيروت: 39% ارتفاع بعدد الركاب في آب 2025 مقارنة بالعام الماضي

شهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة مميزة خلال موسم الصيف بلغت ذروتها خلال شهري تموز وآب، بحيث سجلت أعلى نسبة في حركة المسافرين منذ العام 2019. فاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لم يمنع المغتربين وحتى السياح من المجيء إلى لبنان.

وإن كان أغلبية الوافدين إلى لبنان هذا الصيف من المغتربين اللبنانيين، فقد سُجِّل حضور لا بأس به للعراقيين والأردنيين والسوريين والمصريين، كما لوحظ حضور خليجي لافت خاصةً من الإمارات والكويت، مع زيادة لافتة في عدد الوافدين من قطر مقارنة بالسنوات الماضية.

في هذا الإطار، تحدث رئيس مطار بيروت إبراهيم أبو عليوي عن الحركة في المطار، سيما في شهر آب حيث بلغت ذروتها، ويقول في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار بنسبة 39 بالمئة خلال شهر آب 2025 مقارنة بشهر آب 2024، ليصل عدد الركاب إلى ما يقارب المليون راكب في شهر آب. ليرتفع بذلك المجموع العام للركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية آب إلى أربعة ملايين و800 ألف راكب، أي بزيادة حوالي 9 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق، لافتاً إلى أن الرحلات الجوية ازدادت بنسبة 24 بالمئة لتبلغ 6634 رحلة في الاتجاهين من لبنان وإليه.

وفي التفاصيل، تحدث أبو عليوي عن الحركة في المطار خلال شهر آب وقد توزعت على الشكل التالي: عدد الركاب الذين استخدموا المطار في آب الفائت 929 ألفاً و815 راكباً (بزيادة 38,94 بالمئة عن آب 2024)، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 60 بالمئة وسجل حوالي 397 ألفاً (مقابل حوالي 247 ألف راكب في آب 2024). كما ارتفع عدد الركاب المغادرين بنسبة 27 بالمئة وبلغ حوالي 533 ألفاً (مقابل 418 ألف راكب في آب 2024).

أما الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب الفائت 6634 رحلة (بزيادة حوالي 24 بالمئة)، منها 3318 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة حوالي 24 بالمئة) و3316 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة حوالي 24 بالمئة)