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رئيس نادي قضاة لبنان: قصور العدل "منازل غير قابلة للسكن"!

29 - مارس - 2022
قضاة لبنان

قضاة لبنان

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رأى رئيس نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي أن وجود جمعية أو تجمع قضاة في أي بلد أصبح معيارا لضمانة استقلالية القضاء.

ولفت، في حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، الى أن ركائز نادي القضاة هم الاستقلالية وديمقراطية الانتخاب والخروج من الحسابات الطائفية في التوزيع ضمن النادي. وكشف أن نادي القضاة يضم حوال مئة قاض.

وأوضح أن قانون استقلالية القضاء بشكله لا يذكر وجود “سلطة قضائية” وبالتالي لا ينظر إلى القضاء كسلطة مستقلة.

واعتبر القاضي مكي أن قانون استقلالية القضاء يجب أن يترافق مع تحسين لوجستي للعدلية. وقال: “نريد قضاء متطورا يواكب العصر بالإضافة إلى كونه مستقلا”.

ورأى أن قصور العدل اليوم أشبه بمنازل غير قابلة للسكن.

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