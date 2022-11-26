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رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: لضرورة إصدار جدول تركيب الأسعار قبل هذه الساعة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 11:59 صباحًا
شركة لتعبئة قوارير الغاز

شركة لتعبئة قوارير الغاز

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زار رئيس نقابة والعاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام يرافقه امين سر النقابة جان كيروز.

ووفق بيان صادر عن النقابة، فإن المجتمعين “ناقشوا شؤون قطاع الغاز، وبعد الاجتماع قال زينون: “وضعنا الوزير سلام في ضوء مشاكل وشجون العاملين في قطاع الغاز، خصوصا ضرورة إصدار جدول تركيب الاسعار صباحا قبل الساعة الثامنة، حيث عرضنا لاشكالية تأخير صدور الجدول ولتداعياته السلبية على مصالح الموزعين والمستهلكين معا، كما عرضنا معه عمليات الغش التي يمتهنها بعض الموزعين وبعض شركات تعبئة الغاز على صعيد نقص الاوزان المحددة لسعة قوارير الغاز بحيث يوجد في الاسواق قوارير غاز معبئة ثمانية كيلو وتباع على اساس 10 كيلو وهذا الامر مسؤول عنه بالدرجة الاولى بعض شركات تعبئة الغاز والتي تعمل بطريقة غير شرعية، وهي لا تملك التراخيص المطلوبة لعمل هذه المنشأت”.

وأكد زينون ان الوزير سلام ابلغه بانه سيعقد اجتماعا مع وزير الطاقة نهار الاربعاء المقبل للتباحث معه في مسألة اصدار جدول تركيب الاسعار باكرا، ووضع تدابير استثنائية للحفاظ على مصالح الموزعين والمواطنين، كما اكد الوزير انه سيتصدى بشكل حازم لظاهرة الغش وسيعمل على مكافحته، وانه سيتخذ تدابير رادعة بحق المخالفين بالوزن بأحالتهم الى القضاء المختص”.

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