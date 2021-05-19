رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: قيمة الزيادة على جعالة الغاز مجحفة ومرفوضة

رفض رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، “قيمة زيادة الجعالة الهزيلة التي قررتها وزارة الطاقة اليوم بـ 1600 ليرة لبنانية”.

واعتبر، بحسب بيان صادر عن النقابة، أن “هذه الزيادة المجحفة في حق الموزعين مرفوضة شكلا ومضمونا”، وقال: “كان على وزارة الطاقة التعاطي مع المذكرة المرسلة من النقابة والتي تفند نسبة الغلاء التي طرأت على عملية توزيع قوارير الغاز بشكل علمي لا كما حصل بحيث تمت زيادة اليوم على قاعدة عشوائية من دون أي معيار وعلى أساس تهدئة التحرك النقابي الذي قمنا به امام وزارة الطاقة الاثنين الفائت”.

أضاف: “اما في الشكل، فعمدت مديرية النفط الى استدعاء رئيس النقابة وأمين سرها للالتفاف على تحرك نقابتنا، علما أننا المعنيين الأوائل بأي زيادة، وخصوصا أننا منذ أشهر، نتابع الملف مع وزير الطاقة ووزارة الاشغال ومديرية النفط. وعليه إننا نستنكر استبعاد نقابتنا المستقلة عن أي بحث في ملف حساس وأساسي خاص بأعضائها وتقريب نقابات السلطة لاستيعاب أي تحرك نقابي مستقل”.

وأكد زينون رفضه “الزيادة المقررة اليوم في جدول تركيب الأسعار”، وطالب بزيادتها بحدود 3600 ل.ل. لتصبح كامل الجعالة بقيمة 6000 ل.ل”.