رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور

أعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم استقالته من منصبه، واوضح في بيان، انه “بعد استفحال الازمات المتكررة في قطاع صناعة الرغيف وتحميل اصحاب المخابز والافران مسؤولية هذه الازمات التي ادت الى اذلال الناس امام الافران التي تحتاج إلى الطحين لتامين رغيف الخبز للمواطنين، لا يسعني ان اكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع، في وقت لم يعد بمقدوري عمل اي شيء لحماية اصحاب الافران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الازمات في ظل غياب اي حل منطقي يحفظ حقوق الجميع. لذلك اعلن استقالتي من منصبي كرئيس لنقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان”.

وكان أوضح نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف أن “سبب الازمة هو توقف عدد من المطاحن عن العمل وحلول فترة الاعياد من دون تأمين المخزون للافران”.

وقال سيف في حديث اذاعي، أن “مخزون القمح غير كافٍ وبعض المطاحن يكفي مخزونها لأسبوع فيما البعض الآخر يكفي لأيام، الافران لا تعمل بكامل انتاجها بسبب عدم وجود طحين كاف لإنتاج الخبز”.

وأضاف: “الوزير وعدنا بوصول كميات عبر البواخر، نأمل أن تصل بالوقت اللازم وأن يتم تحويل الاموال لها وان تخضع للتحاليل المخبرية”.