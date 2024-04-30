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رئيس نقابة مزارعي القمح طالب وزارة الزراعة بالتدخل لمكافحة حشرة "السونا"

منذ ساعتين
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دعا رئيس نقابة مزارعي القمح نجيب فارس في بيان، إلى “استنفار كل المعنيين في الحكومة، وفي مقدمهم وزارة الزراعة وطواقمها من أجل التدخل السريع والحاسم لمكافحة غزوة حشرة السونا المنتشرة في حقول القمح في البقاع وغيره، قبل أن تجتاح كل الموسم”.

وإذ لفت إلى “إجرائه اتصالات مع بعض المعنيين”، أكد “ضرورة اتخاذ الإجراءات الميدانية السريعة من وزير الزراعة ووزارته لمكافحة تلك الحشرة الخطيرة”.

وأكد أيضا “ضرورة التواصل مع قيادة الجيش لإرسال طوافات عسكرية من شأنها أن تخفف الأضرار التي وقعت”.

وأشار إلى أن “الخسائر ستكون كبيرة جدا إذا لم يتدخل المعنيون، في شكل عاجل وحاسم، خلال أيام قليلة”.

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