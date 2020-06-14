رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة: نعاني من صعوبة في تأمين الدولار لشراء المواد

غلاء الأسعار في السوبرماركت
غلاء الأسعار في السوبرماركت

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أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني البحصلي، ان “المواد الغذائية ستبقى متوفرة في الأسواق ولكن نعاني من صعوبة في تأمين الدولار لشراء المواد وإذا لم تحلّ هذه المشكلة قد نعاني من أزمة بعد أشهرٍ قليلة”.

وأظهرت أرقام مؤشّر مؤسسة البحوث والاستشارات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان بنسبة 50%.

وحذّرت المؤسسة من أنّ تسارع انعكاسات زيادة سعر الدولار على أسعار الاستهلاك بدأت تأخذ منحى خطيراً.

ونشرت المؤسسة رسماً بياناً يظهر نسبة زيادة أسعار عددٍ من المواد الغذائية والسلع مقارنة بشهر أيار من العام الماضي.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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