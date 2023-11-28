رئيس هيئة مراقبة "الهدنة" في السراي.. وتنويهٌ بدور الحكومة في تنفيذ الـ1701

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة (الأنتسو) باتريك جوشا على رأس وفد، قبل ظهر اليوم في السراي. وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وجرى خلال الاجتماع عرض لمُختلف مهام الهيئة المُتمثلة في مُراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومُساعدة عمليات حفظ السلام الأُخرى التابعة للأمم المُتحدة في المنطقة لتنفيذ مُهمتها.

وخلال الاجتماع، نوّه جوشا بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الأطراف.

وزير الاقتصاد :واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي أعلن أنّ اللقاء كان لإطلاع ميقاتي “على كل تفاصيل الزيارة الإيجابية والمميزة جدًا الى قطر، التي قمنا بها الأسبوع الماضي وتخللتها لقاءات مهمة للبنان، وكان التركيز فيها له طابع سياسي اقتصادي واجتماعي بامتياز، بدءًا من الاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الشورى حيث تم التباحث في الشأن اللبناني وفي عدة أمور. وتخلل الاجتماعات أيضا لقاءات مهمة جدًا مع وزراء: المالية والطاقة والنقل، والشؤون الاجتماعية والأسرة وعدد من الوزراء الآخرين المعنيين بدعم لبنان في عدة مبادرات”.

أضاف: “أطلعت دولة الرئيس على المرحلة المقبلة وهي إنشاء لجنة متابعة وبدء العمل على اللجنة المشتركة القطرية اللبنانية بالاتفاق مع الجانب القطري، وستركز على مبادرات لدعم الطاقة البديلة في لبنان لتأمين أكثر من 450 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، أيضًا هناك مبادرة تتعلق بموضوع النقل ومبادرات تتعلق بشؤون الأسرة اللبنانية والدعم الاجتماعي، والنقل ومشاريع على المدى الطويل. وهذا كله سيتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسننقل لجميع الوزراء المعنيين الصورة الإيجابية والدعم الكامل من دولة قطر لهذه الملفات، على أساس أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل. وأطلعنا دولته أيضًا على الصدى الإيجابي الذي وصلنا من إكسبو الدوحة 2023 حيث تم فيه الافتتاح الرسمي للجناح اللبناني الذي تميز بنجاح كبير بشهادة وزارة البلديات والمعنيين في الاكسبو”.

وقال: “تكلمنا أيضًا مع وزير البلديات القطري عن مشروع مهم جدًا وهو العمل المشترك لإيجاد توأمة بين البلديات القطرية اللبنانية، وستتم دراسة هذا الموضوع للبدء بالعمل الجدي عليه مطلع العام المقبل لما يقدم من أمور مهمة للبلدبات وللوضع اللبناني العام”.

وزير العدل: واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه شؤون وزارته والأوضاع الراهنة.

الأساتذة الجامعيون المتعاقدون: واستقبل رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي مع وفد من الأساتذة الجامعيين المتعاقدين.

وأعلن النائب الحشيمي بعد اللقاء، أنّه تمت المطالبة بإقرار ملف التفرغ، مشيرًا إلى أنّه “على مدى أكثر من ثماني سنوات ولغاية الآن لم يبت بأي ملف. ونعرف معاناة الأستاذ الجامعي، فالمتعاقد لا يملك مقومات الحياة من ناحية الراتب والصحة والمدارس، ولذلك كانت المطالبة بالإسراع في بت ملف التفرغ ووعدنا دولة الرئيس خيرًا”.

نواب: واستقبل رئيس الحكومة على التوالي النواب وائل بو فاعور، أحمد رستم ومحمد سليمان.

هيئة الشراء العام: واجتمع رئيس الحكومة مع رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وقال العلية إنّه تم خلال الاجتماع البحث في تطبيق قانون الشراء العام على مناقصات الهيئة العليا للإغاثة لمزيد من الشفافية، إضافة إلى الوضع الاداري لهيئة الشراء العام لكي تتمكن من القيام بمهامها.

كهرباء لبنان: واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وبحث معه وضع الكهرباء وامكان زيادة ساعات التغذية.