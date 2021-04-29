رئيس FINASOL: لوضع خطة تبدأ بوقف التدهور المتسارع وتعيد تحريك عجلة الانتاج

في مناسبة الأول من أيار، قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله “نحن نبني وهم يهدمون، ونحن ننتج وهم يستولون على إنتاجنا”.

وأضاف:”جئنا بندائنا هذا إلى عمال لبنان وعاملاته، إلى الموظفين في القطاع العام الذين يتم التآمر على ديمومة عملهم، لندعوهم إلى وحدة الصف في مواجهة الطغمة المالية وممثليها في مؤسسات الحكم قبل فوات الأوان.”

كما قال “يمكننا أن نضع خطة إنقاذ وأن نعمل على تنفيذها، تبدأ بوقف التدهور المتسارع وتعيد تحريك عجلة الانتاج ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وبالتحديد الزراعة والصناعة.”

ودعا العمال الى الاتحاد “ففي اتحادكم قوة لا تهزم ..وليكن عيدكم العالمي هذا العام في الاول من ايار هو الصوت الهادر والقبضات المرفوعة”.

وقال: “ان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يدعو إلى:

– تشكيل حكومة انقاذ وطنية مستقلة من خارج المنظومة السياسية الحاكمة

– العمل فورا على اعادة الاعتبار لقوة الاجور الشرائية، وحماية الصناديق الضامنة

– فتح الملف الصحي برمته، والتحقيق مع مافيات المستشفيات الخاصة

– استعادة الاموال المنهوبة والمهربة

– وضع خطة لسياسة الدعم من اموال الدولة وليس من اموال الشعب “.